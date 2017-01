Tekken 7 – Release-Datum, CE und Trailer

Ihr braucht dringend ein neues Beat ‚em Up? Sehr gut, denn endlich gibt es einen Termin für Tekken 7, ab dem ihr das Teil auf eurer Heimkonsole und dem PC zocken könnt.

So wird das Spiel am 2. Juni für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Jedoch erscheint natürlich auch eine Collector’s Edition, die mit folgendem Inhalt daherkommt:

Das Spiel als Deluxe Edition

Season Pass

Eine Statue mit Abmessungen von 30 x 45 cm (H x B), die Kazuya und Heihachi in dynamischer Kampfpose zeigt.

Ein exklusives SteelBook

Der offizielle Soundtrack zum Spiel

Außerdem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den wir natürlich auch für euch am Start haben.