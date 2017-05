Tekken 7 – Neuer Story-Trailer und weiteres Gameplay

Nicht mehr lange, dann können wir uns wieder in spannende Kämpfe werfen und so richtig die Fäuste fliegen lassen, denn bald erscheint Bandai Namco Entertainments Beat’em Up Tekken 7.

Spektakulär sehen die Kämpfe auf jeden Fall aus, denn das hat Bandai Namco schon in unzähligen Gameplay-Videos gezeigt, dennoch nicht genug, denn weiterhin werden neue Trailer und Gameplay-Videos geliefert.

Zum einen wird euch in einem neuen Trailer weitere Kämpfer vorgestellt, wie King, Jack-7, den Boxer Steve Fox, Nina Williams, Lucky Chloe, Eddy Gordo und Miguel. Der zweite Trailer hingegen stellt euch die Story, den Konflikt der Mishima-Familie, nochmal näher vor.

Tekken 7 wird am 2. Juni 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.