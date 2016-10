Tekken 7 – Miguel als Kämpfer bestätigt

Einen konkreten Releasetermin für das Beat’em up Tekken 7 verkündete Bandai Namco zwar noch immer nicht, dafür spendierten sie uns einen neuen Charakter-Trailer. Fans von Miguel Cabellero Rojo dürfen sich also nun freuen, denn mit dem Trailer wurde er als spielbarer Charakter in Tekken 7 bestätigt.

Bekannt ist Miguel aus dem Vorgänger, nämlich Tekken 6 und auch er darf nun im Nachfolger die Fäuste fliegen lassen. Wir dürfen also gespannt sein welche Charaktere noch am neuen Iron Fist Tournament teilnehmen werden. Bisher beträgt die Liste an bestätigten Kämpfern 33, aber wir sind sicher, dass Bandai Namco noch weitere, kleine Charakter-Trailer liefern wird um noch weitere Kämpfer der Teilnahmeliste hinzuzufügen.

Immerhin dauert es noch ein wenig bis Tekken 7 erscheinen wird. Momentan wird lediglich davon gesprochen, dass es irgendwann Anfang 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird.