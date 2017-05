Tekken 7 – Mehr Gameplay

Zum finalen Release von Tekken 7 ist es nicht mehr allzu weit. Dann können wir endlich wieder mit lang erlernten Kombos unseren Freunden auf den Deckel klopfen, oder unseren Controller aus Frust gegen die Wand schmeißen. Zum Glück gibt es hinführend zum Release großer Titel immer mehr Gameplay im Videoformat, sodass wir die letzten Tage oder Wochen auch noch überstehen.

Mit dem siebten Teil will euch Bandai Namco durch neue Moves, neue Karten und über 30 spielbaren Charakteren überzeugen. Ob ihnen das gelingt, dürft ihr dann am 02.06.2017 entscheiden, wenn Tekken 7 für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Einen Eindruck dürft ihr euch allerdings auch schon vorher mit den zahlreichen Gameplay-Videos machen, denen nun ein weiteres Video hinzukommt. Auch wenn der bisher nur auf japanisch zu sehen ist, sollte das den eifrigen Fan nicht allzu sehr stören.