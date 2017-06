Tekken 7 – Launch Trailer

Es ist soweit. Tekken 7 erscheint endlich in den Läden und die Klopperei kann nun ganz offiziell in die nächste Runde starten. Der Freundschaftszerstörer unserer Kindheit kehrt zurück und bringt sowohl alte Gesichter als auch neue Kämpfer ins Spiel. Der Release kann natürlich nicht ganz ohne entsprechenden Trailer stattfinden, deshalb präsentieren euch Bandai Namco den „Bring the Fight“ Launch Trailer.

In Tekken 7 soll es mehr zur Sache gehen, denn je. Allerdings soll das Spiel laut Entwickler auch für Neulinge zugänglich sein und geht einen Weg zwischen Komplexität und Einsteigerfreundlichkeit. Ob das Spiel diesen Spagat gut trifft, dürft ihr ab sofort selbst herausfinden. Der Titel ist ab sofort für den PC, die PS4 und die Xbox One in einer Deluxe, Collector’s und Standard Edition erhältlich.