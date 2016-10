Tales of Berseria – Europäische Collector’s Edition

Erst kürzlich hat das JRPG von Bandai Namco, nämlich Tales of Berseria, für Europa und Amerika ein konkretes Erscheinungsdatum erhalten. Während bei der Ankündigung für Amerika gleich eine Collector’s Edition mit angekündigt wurde, blieb diese bei uns aus. Erst jetzt wurde im nach hinein auch für Europa eine Sammleredition vorgestellt.

Vorab die Sammleredition ist nicht exakt dieselbe wie die, die für Amerika angekündigt wurde, denn beide Collector’s Editionen unterscheiden sich ein wenig im Inhalt. Wenn ihr also nochmal sehen wollt was genau in der Amerika-Version zu finden ist, dann seht doch einfach in der vorherigen News nach.

Die europäische Sammlerfassung beinhaltet jedenfalls neben dem Spiel, zwei Chibi Figuren von Laphicet und Velvet, drei Metallmünzen, ein exklusives Steelbook, den Soundtrack zum Spiel, ein Softcover-Artbook und einen Strategie-Guide für Anfänger. Der Preis der Sammleredition beträgt 99 Euro.

Zudem wenn wir Tales of Berseria vorbestellt, dann gibt es auch Vorbestellerboni abzustauben. Zum einen sechs Badges und einen Schlüsselanhänger. Solltet ihr also daran interessiert sein, dann solltet ihr euch den Titel vorbestellen, denn Tales of Berseria wird am 27. Januar 2017 für PS4 erscheinen.