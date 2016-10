Tales of Berseria – Europa Release bekannt

Auf dem offiziellen PlayStation Blog wurde mitgeteilt wann das JRPG Tales of Berseria in Europa erscheinen wird. Auf dem amerikanischen PlayStation Blog jedoch ist die Ankündigung etwas größer ausgefallen.

Nicht mehr lange, dann dürfen auch wir uns in das Abenteuer von Protagonistin Velvet stürzen, doch wer einen Blick auf den amerikanischen PlayStation Blog geworfen hat, wird feststellen, dass hier nicht nur das Erscheinungsdatum angekündigt wurde, sondern auch eine Collector’s Edition. Die Ankündigung einer solchen Sammleredition lässt bei uns jedoch noch auf sich warten, aber es ist stark davon auszugehen, dass auch Europa eine Collector’s Edition erhalten wird.

Der Preis der Sammleredition wird 149,99 US Dollar betragen, erhält dafür allerdings einiges was das Sammlerherz begehrt. Dazu gehören ein schickes Steelbook, Velvet und Laphicet als Chibi-Figuren sowie 8-Bit Retro-Schlüsselanhänger, eine Musik CD, eine Hardcover-Novel, diverse Sammelkarten und sogar einen Strategie-Guide. Wie viel die Edition bei uns kosten wird oder ob wir vielleicht auch eine ganz andere Collector’s Edition erhalten, bleibt also noch abzuwarten.

Zumindest eins ist jetzt schon sicher, nämlich, dass Tales of Berseria am 27. Januar 2017 auch bei uns endlich erscheinen wird, für PC und PS4.