Tales of Berseria – Demo und PC-Systemanforderungen

Im offiziellen Blog der Tales of-Games wurden die PC-Systemanforderungen für Tales of Berseria bekannt gegeben. Das ganze erfolgt nicht grundlos, denn heute kommt auch die Demo des JRPG-Titels für Steam auf den Markt. Eine Demo für PS4 ist bereits im Playstation-Store zu finden.

Hier die Anforderungen in der Übersicht:

MINIMUM:

OS: Windows 7, 8, 10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz oder AMD Phenom II X2 550, 3.1GHz

Speicher: 2 GB RAM

Grafikkarte: GeForce 9800 GTX oder AMD Radeon HD 4850

DirectX: Version 9.0c

Festplattenspeicher: 15 GB freier Speicherplatz

Sound-Karte: DirectX 11 kompatibel

EMPHOLEN:

OS: Windows 7, 8, 10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i5-750, 2.66GHz oder AMD Phenom II X4 965, 3.2GHz

Speicher: 4 GB RAM

Grafikkarte: GeForce GTX 560 oder Radeon HD 7870

DirectX: Version 9.0c

Festplattenspeicher: 15 GB freier Speicherplatz

Sound-Karte: DirectX 11 kompatibel

Zudem wird darauf hingewiesen, dass euch eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten geboten wird. Auch über die unterstütze Auflösung wurde Aufschluss gegeben. Unter anderem sind dabei 4K, 1080p und 800×600 in verschiedenen Verhältnissen. Bei der 4k-Auflösung handelt es sich allerdings lediglich um eine Hochskalierung. Zudem läuft das Spiel standartmäßig mit 60fps, wahlweise in 30fps.

Der volle Titel Tales of Berseria wird am 27. Januar dann erhältlich sein.