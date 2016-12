Tales of Berseria – Demo für Europa und neues Gameplay-Material

Bandai Namco gab auf dem offiziellen Blog der Tales of-Reihe bekannt, dass auch Europa mit einer Demo zu Tales of Berseria versehen wird. Die Demo wird sowohl für PS4 als auch für Steam erhältlich sein. Außerdem zum Anlass, dass der nahende Release des Titels bevorsteht, kann man sich den Titel nun auch auf Steam und im PSN vorbestellen.

Außerdem könnt ihr ein paar Vorzüge genießen. Insofern ihr Tales of Symphonia oder Tales of Zestiria auf Steam besitzt, könnt ihr 10% Rabatt auf Tales of Berseria erhalten. Zudem erhaltet ihr durch die Vorbestellung ein 15-minütiges Skit-Video.

Auch PS4-Besitzer können sich über Vorbestellerboni freuen. So erhaltet ihr ein exklusives Theme mit den Charakteren von Tales of Berseria für eure PS4, ebenfalls das 15-minütige Skit Video und 3 Soundtracks vom Spiel.

Und damit noch nicht genug, denn Bandai Namco liefert uns gleich dazu noch neues Gameplay-Material. Aufgrund der hohen Nachfrage, erstmals mit der englischen Synchronistation. Die Szenen zeigen den Anfang des Spiels, daher an der Stelle eine Spoiler-Warnung. Zudem stammen die gezeigten Szenen aus der PC-Version.

Die Demo des Rollenspiels wird im Übrigen am 10. Januar für Steam und PS4 verfügbar sein. Tales of Berseria selbst wird dann am 27. Januar 2017 erscheinen.