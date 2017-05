Survive the Nights – Alpha Trailer und Informationen zum Early Access

Survive the Nights möchte nicht yet another survival game sein und zeigte bereits während der Kampagne bei Kickstarter im Jahre 2014, dass es einiges anders machen möchte. Eigentlich sollte die Alpha zum Spiel bereits Anfang 2015 erscheinen, wurde wegen diverser Probleme während der Entwicklung allerdings mehrfach verschoben.

Nach einigen communityinternen Tests steht nun zumindest die Veröffentlichung der Seite in Steam an, um Backern Zugriff auf die erste Alpha-Version zu geben. Die entsprechende Seite im Shop soll in Kürze veröffentlicht werden. Bis dahin kann man im Humble Store bereits die Vorbestellung in Auftrag geben, falls man damals die Kampagne bei Kickstarter verpasst haben sollte.

Im Zuge der baldigen Alpha gibt es endlich auch neues Gameplay aus Survive the Nights zu sehen, welches vor allem auf die dort vorhandenen Features, wie die mentale Gesundheit und weitere, bereits 2014 angekündigte Funktionen, eingeht.

a2z(Interactive); kündigte bereits an, dass man mit vielen Bugs und einem ernüchternden Start der Alpha rechne, man aber alles versuche, um möglichst schnell die gröbsten Schnitzer auszugleichen. Die erste Alpha ist exklusiv für Unterstützer der Kickstarter-Kampagne gedacht und entspricht inhaltlich noch nicht dem darauf folgenden Early Access bei Steam. Wann genau dieser an den Start gehen soll, ist bisher nicht bekannt. Der grobe Zeitraum ist aber zumindest 2017.