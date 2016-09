Super Mario Run – Mario springt bald auf dem iPhone

Am heutigen Abend findet die Apple-Keynote zum iPhone 7 statt. Zur Überraschung aller betrat Shigeru Miyamoto persönlich die Bühne, um Super Mario Run vorzustellen.

Ein vorerst iOS-exklusives Runner-Spiel mit dem italienischen Kult-Klempner. Das Spiel lehnt sich an mobile Klassiker wie Temple Run an. Mario rennt automatisch und mittels Tap auf den Bildschirm kann ein Sprung ausgelöst werden, um, wie üblich, viele Münzen zu sammeln. Darüber hinaus wird es einen Battle-Mode geben. Dieser wird Toad-Rally genannt und dient dazu, gegen seine Freunde anzutreten und deren Highscores zu knacken.

Super Mario Run kommt optisch im Stile von New Super Mario Bros. daher. Die App soll nicht Free to Play sein, sondern einen fixen Preis kosten, dafür kann man ohne jegliche weitere Zahlung sämtliche Features voll nutzen. Was mit Miitomo begann und mit Pokemon GO höchst erfolgreich weitergeführt wurde, erreicht mit Mario auf mobilen Geräten einen neuen Höhepunkt.

Erscheinen soll Super Mario Run zur Weihnachtszeit.