Super Mario Odyssey – Switch Ankündigungs-Trailer

Erst wenige Stunden ist es her, da fand die große Nintendo Switch Live-Präsentation aus Tokio statt. Neben der Konsole standen auch einige Titel zur Ankündigung bereit, so auch Super Mario Odyssey.

Nach Mario Galaxy wurde es wieder Zeit für ein neues 3D-Mario und nun wurde es endlich mit einem grandiosen, ersten Trailer für Nintendos neue Konsole angekündigt. In Super Mario Odyssey wird Mario das Pilzkönigreich verlassen und ein neues Abenteuer im Sandbox-Style antreten. Das klingt nicht nur vielversprechend, sondern sieht auch vielversprechend aus. „Mario lost in New York“, aber seht euch einfach den Trailer selbst an.

Ein Launch-Titel wird Super Mario Odyssey leider nicht sein, denn der Titel wird wohl erst Ende 2017 erscheinen.