Super Mario Odyssey – Soll wieder mehr herausfordernder werden

Erst kürzlich fand die Nintendo Switch Präsentation statt, bei der unteranderem Super Mario Odyssey angekündigt wurde. Nach der Präsentation fand noch ein Nintendo Treehous-Livestream statt bei dem Shigeru Miyamoto sich etwas mehr über den neuen Mario-Titel geäußert hat.

Insbesondere ging er auf die Zielgruppe näher ein, die Nintendo mit Super Mario Odyssey ansprechen möchte. Das Mario-Franchise hat inzwischen eine 30-jährige Geschichte hinter sich und hat demnach immer unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gehabt und somit auch immer unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. So sind Super Mario 64 und Super Mario Sunshine eher für die Core-Gamer, wie Miyaomoto sagt. Super Mario Galaxy und der Nachfolger seien eher dafür gewesen um die Fanbasis zu erweitern. Super Mario Maker und Super Mario Run hingegen sind mehr für die Casual-Gamer. Demnach soll sich Super Mario Odyssey wieder mehr auf der Seite der Core-Gamer und langjährigen Fans einreihen.

„Wir machen seit über 30 Jahren Mario-Spiele und durch diesen Prozess, haben wir viele Änderungen an den Spielen vorgenommen. Einige der Spiele tendieren eher etwas schwieriger zu sein und dann gingen wir wieder zurück und machten es für alle Spielertypen zugänglicher und dann wieder zurück zum anderen Weg. Es ist in gewisser Weise ein Geben und Nehmen. Wir wollen Super Mario Odyssey wieder etwas mehr auf der Core-Seite, so dass Leute die Action-Games mögen, sich darin einfinden können.“