Super Mario Odyssey – Neuer Trailer und Switch-Bundle angekündigt

Im Rahmen der Nintendo Direct wurde genauer auf Super Mario Odyssey eingegangen und dabei auch neues Gameplay-Material gezeigt. In dem gezeigten Video-Material bekamen wir nicht nur Einblicke in die bereits bekannten Welten, sondern auch in einige neue wie in das Kaskadenland, das sehr eisige und frostige Polarland und die wundervolle Strandlandschaft des Küstenlandes. Die Welten von Super Mario Odyssey versprechen viel Abwechslung.

Auch einige neue Gegnerübernahmen und Outfits für Mario sind im gezeigten Material zu sehen und sogar der Fotomodus wurde näher vorgestellt. Mit diesem könnt ihr das Spiel anhalten und einen Schnappschuss machen, den ihr dann beispielsweise als Hintergrund für euren PC oder Smartphone nutzen könnt. Auch verschiedene Effekte und Filter wird es geben.

Des Weiteren wird pünktlich zum Launch des 3D-Jump’n Runs am 27. Oktober 2017 ein Nintendo Switch-Bundle mit dem Spiel erscheinen. Neben dem Spiel umfasst das Bundle eine Nintendo Switch mit roten Joy-Cons. Der Preis des Bundles ist allerdings noch nicht bekannt. Auch eine Nintendo Switch-Tasche im Super Mario Odyssey-Design wurde angekündigt, auch hier ist der Preis noch unbekannt.