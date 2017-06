Super Mario Odyssey – Neuer abgefahrener E3-Trailer

Kennt ihr diesen Moment, in dem man denkt, abgefahrener geht nicht? Zu den größten Überraschungen im Januar zählte die Ankündigung von Super Mario Odyssey und was soll abgedrehter sein als unser Lieblings-Klempner der durch die Straßen von New York hüpft? Richtig, ein riesiger T-Rex! Genau damit beginnt der neue Trailer zum 3D-Jump’n Run.

Ein epischer und abgefahrener Trailer den sich keiner entgehen lassen sollte und noch einmal mehr zeigt, dass das neue Abenteuer von Mario sich weit von den anderen Ablegern der Serie unterscheiden wird. Kunterbunt, total verrückt und dadurch umso interessanter und vielversprechender, präsentiert sich der Trailer.

Und um noch einen oben drauf zu legen, verkündet der Trailer das Erscheinungsdatum des Titels. Demnach wird Super Mario Odyssey am 27. Oktober 2017 erscheinen und wiederlegt so die vermeintlichen Leaks, die von einem Release im November sprachen.