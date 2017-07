Super Mario Odyssey – Neue Gegnerübernahmen von Cappy

Im grandiosen E3 Trailer von Super Mario Odyssey konnten wir einen Einblick auf die Fähigkeit von Marios Mütze Cappy werfen. Cappy kann zahlreiche Gegner und Objekte übernehmen und so deren besonderen Fähigkeiten nutzen.

Auf dem offiziellen Twitter Account zu Super Mario Odyssey, werden immer mal wieder neue Artworks von den übernommenen Gegner und Objekten gepostet sowie in einem kleinen Video deren Fähigkeiten demonstriert, umso die Vielfalt an Möglichkeiten aufzuzeigen.

Zum einen wurde das Artwork einer übernommenen Bubble gezeigt, mit der ihr die Fähigkeit erlangt über Lava zu springen. Zudem könnt ihr, durch schütteln der Joy-Con, euch schneller fortbewegen.

Und zum anderen wurde auf dem offiziellen amerikanischen Twitter Account zu Super Mario Odyssey, ein Artwork eines übernommenen Moe-Eye gezeigt. Dank der speziellen Brillengläser des Steinklotzes, seid ihr nun in der Lage Dinge zu sehen, die normalerweise unsichtbar sind.

