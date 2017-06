Super Mario Odyssey – Infos zu Handlung, Amiibos und jede Menge Gameplay

Auf dem E3 2017 Livestream von Nintendo hat Super Mario Odyssey einen spektakulären, total abgedrehten Trailer spendiert bekommen, den man definitiv nicht verpasst haben sollte.

Gameplay

Im Anschluss wurde das 3D-Jump’n Run nochmal ausführlich im Treehouse vorgestellt und demnach jede Menge Gameplay gezeigt. So bekommt ihr einen ersten Einblick in die Welten von Wooded Kingdom, Sand Kingdom und New Donk City. Alle drei sind bereits aus den Trailer bekannt. Auch geben euch die gezeigten Videos einen Einblick in einige Features.

Handlung

Zudem hat Nintendo ein Entwicklertagebuch veröffentlicht, bei dem nähere Informationen zur Handlung genannt werden. Natürlich wird wie immer Peach vom Bowser entführt, alle Traditionen muss man dann auch nicht brechen, richtig? Doch diesmal plant der Bösewicht noch weitaus mehr, nämlich eine Hochzeit, um Prinzessin Peach zu heiraten. Mario versucht dies zu verhindern. Er begibt sich also auf Reise durch viele Länder mit seinem Hut-Flugschiff, der Odyssee.

Begleitet wird Mario von der Mütze Cappy, mit den riesigen Kulleraugen. Cappy ist zudem eins der großen, neuen Features von Super Mario Odyssey. Denn ihr könnt die Mütze werfen und so die Kontrolle von Objekten und gar Lebewesen übernehmen. In den Welten gibt es zudem allerlei Sammelobjekte wie die Mondteile, die für Energie der Odyssee sorgen um so weiter reisen zu können und Münzen, mit denen ihr euch verschiedene Outfits kaufen könnt, passend zu den jeweiligen Welten.

Amiibos

Des Weiteren wurden drei neue Amiibos angekündigt. Mario, Peach und Bowser im Hochzeitsoutfit. Diese schalten die Outfits dann im Spiel frei und sollen zudem sehr nützlich sein. Was dies konkret bedeutet, wurde nicht gesagt. Auch die anderen Amiibos sollen mit eingebunden werden. Was diese allerdings im Spiel dann bewirken sollen, wird auch erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

Auch das Erscheinungsdatum wurde konkret benannt, demnach wird der Klempner am 27. Oktober 2017 die Nintendo Switch erobern. Am selben Tag sollen auch die Hochzeits-Amiibos von Mario, Bowser und Peach erscheinen.