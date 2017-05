Super Mario Odyssey – Erscheint es im November?

Anfang des Jahres fand die Präsentation zur Nintendo Switch statt, auf der nicht nur erstmals die Konsole präsentiert wurde, sondern auch einige Titel angekündigt wurden. Darunter auch das neue 3D-Jump’n Run unseres Lieblingsklempners, Super Mario Odyssey.

Schon auf der Präsentation verkündete Nintendo, dass der Klempner pünktlich zum Weihnachtsgeschäft an den Start gehen soll und dies obwohl die Arbeiten an dem neuen Ableger schon so gut wie abgeschlossen seien. Nun möchte eine zuverlässige Quelle eine genauere Eingrenzung des Erscheinungszeitraumes erfahren haben.

Demnach soll Super Mario Odyssey im November 2017 erscheinen und somit das Weihnachtsgeschäft einleiten und ankurbeln. Eine offizielle Bestätigung gibt es diesbezüglich nicht, aber vielleicht erfahren wir dazu näheres auf der kommenden E3 2017, auf der Nintendo dann sichherlich neues Material zum berühmten Klempner veröffentlicht.