Super Mario Odyssey – Entwicklung schon fast fertig

Mit Super Mario Odyssey wurde ein großer Titel für die Nintendo Switch angekündigt, der allerdings leider nicht zu den Launch-Titeln zählt, sondern erst wesentlich später erscheinen wird. Dies liegt allerdings nicht daran, dass der Titel noch in Arbeit ist, denn wie Producer Yoshiaki Koizumi verrät, sei die Entwicklung des neuen Mario-Abenteuers schon fast fertig.

Demnach ist Super Mario Odyssey schon Großteiles fertiggestellt und es kann sich also nur um eine bewusste Planung handeln, den Titel erst Ende des Jahres erscheinen zu lassen. Weiterhin sagte Koizumi, dass vor allem die aktive Erkundung eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Ihr werdet allerlei unterschiedliche Welten bereisen auf eurem Weg Prinzessin Peach von Bowser zu retten.

Wie Director Kenta Motukura erklärt, gab es für Super Mario Odyssey viele Ideen, die in eine spielbare Form umgewandelt und getestet wurden. Die Ideen, die dem Team letztendlich wirklich Spaß gemacht haben, haben es auch in die endgültige Sandbox geschafft. Momentan sind drei Arealen bekannt, die man im Trailer sehen konnte. Eine Wüste, ein Wald und die Stadt, die sehr New York ähnelt.

So könnt ihr beispielsweise in der Wüste Gebäude betreten und die Häuser auch von innen erkunden oder einen riesigen Turm erklimmen. Der Wald bietet sich natürlich zum erforschen an, mit all dem schönen Gras und den Lichteffekten durch die Baumkronen. In der Stadt hingegen, kann Mario sogar von den Hochhäusern hinab springen oder sogar auf die Menschen springen, was dann geschieht, könnt ihr euch vielleicht denken.

Super Mario Odyssey wird Ende 2017 für Nintendo Switch erscheinen.