Super Mario Odyssey – Cappy übernimmt Kettenhund

Bekanntermaßen wird eines der neuen Features in Super Mario Odyssey die Mütze Cappy sein. Mario wird die Mütze werfen können und sie so zum Angriff nutzen können, aber auch Münzen einsammeln, sie als Sprungplattform benutzen und sogar die Kontrolle von Objekten und gar Lebewesen übernehmen können.

Sobald ihr die Kontrolle von einem Objekt oder einem Lebewesen übernommen habt, könnt ihr nicht nur dieses steuern, sondern auch dessen Fähigkeit benutzen. So können euch beispielsweise neue Wege eröffnet werden, wie Nintendo nun anhand des Kettenhunds präsentiert.

Via Twitter hat Nintendo ein neues, kleines Gif veröffentlicht, bei dem Mario, mithilfe Cappy, die Kontrolle eines Kettenhundes übernimmt. Mithilfe der Fähigkeit des Kettenhundes, ist es nun möglich brüchige Wände einzureißen. Noch mehr Gameplay-Material präsentierte Nintendo im Rahmen der E3, dort bekamen wir nicht nur einen guten Einblick in ein paar Welten, sondern auch dort konnten wir Cappy in Aktion sehen.

Oh, look! It's a Captured Chain Chomp! Capturing a Chain Chomp gives you some significant firepower. Take that! #SuperMarioOdyssey pic.twitter.com/8teOedN5X0

— Super Mario UK (@SuperMario_UK) June 20, 2017