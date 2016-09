Super Mario Maker – 3Ds-Version ohne 3D-Effekt

Auf der letzten Nintendo Direct, hat das Unternehmen angekündigt, dass der Leveleditor Super Mario Maker, nun auch noch für Nintendo 3Ds erscheinen wird.

Der Titel wird 100 vorgefertigten Level, einigen Tutorials und einem Großteil an Leveln aus der 100-Mario-Herausforderung aus der Wii U-Version bieten. Allerdings auch klar ist, dass man die erstellten Level nicht online hochladen kann, so wie es in der Wii U Fassung möglich ist. Stattdessen soll man die Level via Street Pass tauschen können.

Neben all diesen Infos ist nun auch bekannt, dass die 3Ds-Version ohne 3D-Unterstützung erscheinen wird. Dies kann man anhand des offiziellen Covers entnehmen, denn darauf steht „Plays Only in 2D“. Wer sich also für die 3Ds-Version entscheidet, sollte sich dessen im Klaren sein.

Super Mario Maker für 3Ds wird am 2. Dezember 2016 erscheinen.