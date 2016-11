Super Mario Maker – 3DS-Version mit amiibo-Unterstützung

Dass ein neues Nintendo-Spiel mit amiibo-Unterstützung daher kommt ist keine große Überraschung. Sei’s drum: Scheinbar erhält auch die 3DS-Fassung von Super Mario Maker amiibo-Support.

Das geht aus einer Listung auf der amerikanischen Nintendo-Seite hervor, bei der angegeben ist, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sowie der 3DS-Titel die Figuren der Japaner unterstützen.