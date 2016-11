Super Mario Maker – 3DS-Trailer

Schon vor ein paar Monaten wurde angekündigt, dass Super Mario Maker eine 3DS-Umsetzung erhalten wird. Nun hat Nintendo zwei neue Trailer veröffentlicht die, die 3DS-Umsetzung näher vorstellt.

Zwar könnt ihr nun unterwegs und ganz einfach via Touchscreen neue Mario-Level bauen, allerdings hat die 3DS-Version auch eine kleine Einschränkung. Auf der Wii U-Version standen die Level der verschiedenen Baumeister online zur Verfügung. So konntet ihr ganz einfach Level aus aller Welt finden und so wurde eine große Super Mario Maker Community geschaffen. Auf dem 3DS läuft das etwas anders, denn hier könnt ihr Level nur via lokaler Verbindung tauschen. Somit wird es schwer neue Nutzer-Level zu finden, insofern ihr keine aktive Super Mario Maker Community in eurem Freundeskreis habt.

Super Mario Maker für 3DS wird am 2. Dezember 2016 erscheinen.