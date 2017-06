Super Lucky’s Tale – Niedlicher Platformer angekündigt

Microsoft hat den niedlichen Platformer Super Lucky’s Tale auf der E3 2017 angekündigt. Anscheinend kehren die altbekannten, süßen Platformer zurück auf die Bildschirme. Nachdem Playtonic Games mit Yooka-Laylee ihr Glück versuchten, bringt nun Microsoft ihren ganz eigenen, Xbox-exklusiven Platformer. Denn auch bei Super Lucky’s Tale ist durchaus das Retro-Feeling zu spüren sowie die Inspiration an Titeln wie Banjo Kazooie und Super Mario 64.

Begleitet den Fuchs Lucky, der immerzu optimistische, energetische und liebenswerte Held auf seinem Abenteuer. Er ist auf der Suche nach seiner inneren Kraft und möchte seiner geliebten Schwester helfen, das Buch der Zeitalter von Jinx zu retten. Jinx, der schlaue und geheimnisvolle Schurke, versucht nämlich die Welt neu zu gestalten, aus welchen Gründen auch immer.

Erscheinen wird der Titel exklusiv für Xbox One und PC am 7. November 2017. Auf der Xbox One X wird der Titel 4K unterstützen.