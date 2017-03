Super Bomberman R – Launch-Trailer

Der kleine Kerl mit haufenweise Sprengstoff bleibt fester Bestandteil unserer Kindheit, so wie Nintendo mir stets nostalgische Erinnerungen an eben diese Kindheit hervorrufen wird. Es ist also nur angemessen, dass wir mit Super Bomberman R den Bombenleger als einen der ersten Titel für die neue Nintendo Switch begrüßen dürfen. Konami bringt uns mit neuen Ideen, mehr Explosionen und einer gewaltigen Ladung Sprengstoff den Mann mit der weißen Maske zurück.

Wie das ganze im Gameplay aussieht und was euch alles an Leveln erwarten könnte, ist nochmal im Launch-Trailer zu sehen. Ein Mix aus klassischen Karten und neuen Leveln gekoppelt mit ein paar neuen Mechaniken und dazu noch die Freunde, dass klingt nach einer „Bombenstimmung“. Vor dem Video also am besten die Boxen etwas leiser stellen.

Super Bomberman R ist exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.