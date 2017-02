Super Bomberman R – Intro des Switch-Launchspiels

Konami meldet sich zurück mit seinem bevorstehenden Launchtitel zur Nintendo Switch. Super Bomberman R bringt den kleinen Bombenleger unserer Kindheit zurück. Der vorherige Satz klingt etwas seltsam, aber es handelt sich hierbei natürlich nur um virtuelle Bomben.

Angefangen als kleines Minispiel, durften wir über die Jahre auf mehrere Titel rund um den kleinen Mann mit der weißen Maske zurückblicken. Das neueste Spiel wird als einer der Launchtitel für die Nintendo Switch verfügbar sein und somit zeitgleich mit der Konsole am 03.03.2017 erscheinen. Die Intro des Spiels hat aber bereits seinen Weg auf YouTube gefunden und wer Interesse hat, der kann sich diese nun zu Gemüte führen. Die ganz Ungeduldigen durfen sich also auf ein klein wenig Nostalgie freuen bevor dem finalen Release in wenigen Wochen.