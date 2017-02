Super Bomberman R- Gameplay und Opening Cinematic

Zu den Launch-Titel der Nintendo Switch gehört auch Super Bomberman R. Anlass des nahenden Releases, hat Konami nun das Opening Cinematic Video veröffentlicht. Zudem gibt es auch Gameplay-Material zu begutachten.

Das japanische Spielemagazin Famitsu hat nämlich bereits Hand angelegt und via Livestream einiges an Gameplay-Material präsentiert. Hier könnt ihr einen ersten Einblick in den Vier-Spieler-Multiplayer werfen, allerdings könnt ihr auch zu zweit im Coop oder im Battle-Modus sogar mit bis zu acht Spielern zocken, sowohl lokal als auch online.

Des Weiteren soll Super Bomberman R sowohl klassische Arenen als auch neue bieten. Im Story-Modus warten 50 Stages auf euch verpackt in einer spannenden Geschichte.