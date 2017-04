Sunless Skies – Roadmap zum Early Access

Sunless Skies wurde erfolgreich auf Kickstarter finanziert. Innerhalb weniger Stunden war die Kampagne erfolgreich, zahlreiche weitere Ziele wurden ebenfalls erreicht. Failbetter Games sind nun damit beschäftigt, das Spiel zu entwickeln und zeigen nicht nur Features und Artworks, sondern haben einen Plan erstellt, was bis zum Start des Early Access fertig gestellt sein soll.

Die sogenannte Roadmap ist allerdings nur ein Plan, der unter Umständen nicht genau so umgesetzt werden könne, so die Entwickler. Die komplette Roadmap könnt ihr hier sehen. In ungefähr 20-30 Wochen können wir also mit dem Early Access rechnen – Herbst 2017.

Sunless Skies ist der Nachfolger von Sunless Sea und obwohl es im gleichen Universum spielt, ändert sich das Setting. Zehn Jahre nach den Handlungen des Vorgängers spielt Sunless Skies im Weltraum. Als Kapitäne erleben Spieler die Geschichte des 2D Top-Down-Spiels.

LONDON HAS TAKEN TO THE STARS! As the captain of a spacefaring locomotive you’ll behold wonders and battle cosmic abominations in the furthest heavens. Stake your claim. Fight to survive. Speak to storms. Murder a sun. Face judgement. … Sunless Skies is a 2D, top-down, story-led game of exploration, corruption and jeopardy from Failbetter Games.