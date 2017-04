Sucker Punch – Neue Enthüllung geplant

Fans der Titel aus der Infamous-Reihe dürfte der Name Sucker Punch Productions durchaus bekannt sein. Das First-Party-Studio von Sony ist nämlich verantwortlich für den erfolgreichen Exklusivtitel, allerdings ist es sehr still um das Studio seit ihrer letzten Veröffentlichung.

Dieses Stillschweigen wurde nun endlich via Twitter gebrochen. Die E3 steht schon sehr bald an, entsprechend rückt die Frage nach etwaigen Enthüllungen nun in den Vordergrund. Und eine solche Enthüllung scheint das Team von Sucker Punch Productions eben zu planen.

Sucker Punch will show something new, short teaser at E3 #PS4 #PS4Pro — Tidux (@Tidux) April 4, 2017

Hierin wird uns ein Teaser für eine neues Projekt versprochen. Allerdings gibt es keinerlei Informationen um was es sich hier handeln wird. Angesichts der Hashtags und des Studios ist lediglich klar, dass es sich um einen PS-Exklusivtitel handeln wird. Die Auflösung des Geheimnisses werden wir allerdings wohl erst zur E3 2017 erfahren.