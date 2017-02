Subnautica: Preview – Einfach mal abtauchen

Unter dem Meer ist es stets am Schönsten. Der Meinung ist nicht nur Sebastian die Krabbe aus Arielle, die Meerjungfrau, sondern das findet auch das Team von Unknown Worlds Entertainment. Die Schöpfer von Subnautica entführen uns in ihrem Survival-Spiel auf einen fremden Planeten, der nur aus Wasser besteht. Wir haben von den Entwicklern netterweise ein Testmuster bekommen und haben für euch einen Blick in die Entwicklerversion 8 vom 15.01.2015 geworfen. Das Spiel ist aktuell für 19,99 Euro auf Steam erhältlich.

Die Geschichte

Unser Schiff, die Aurora, sollte eigentlich den Planeten zur Kolonisation vorbereiten, wird aber beim Landeanflug von einem Energiestrahl getroffen und stürzt ab. Eine einzige Überlebenskapsel schafft den Start vom havarierten Schiff und in dieser Kapsel sitzen wir. Wir erwachen in unserer kleinen Knautschkugel und müssen nun erstmal zusehen, dass wir ordentlich was hinter die Kiemen bekommen. Leider ist Käpt’n Iglo mit seinem Seelachs nicht rechtzeitig von Bord des Schiffes gekommen und wir müssen uns den Seelachs jetzt selbst besorgen. Also Luke auf und raus ins kalte Nass.

Das Spielgeschehen

Unsere Rettungskapsel versorgt uns mit drei elementaren Dingen. Zuerst einmal befindet sich an Bord der Kapsel der Fabrikator. Hierbei handelt es sich um ein fest montiertes Gerät, welches, ähnlich dem Replikator aus Star Trek, aus dem Nichts Gegenstände erschafft. Nun gut, nicht ganz aus dem Nichts. Bei Star Trek brauchen die Jungs nichts weiter als ein wenig Strom. Auf einem fremden Planeten müssen wir zumindest die Grundbestandteile zusammenkarren. Möchten wir also ein paar schicke Taucherflossen haben, um uns in den Tiefen schneller zu bewegen, dann müssen wir zuerst Sand besorgen. Diesen verarbeitet der Fabrikator zu Silikon und dieses wiederum in ein paar schicke orangene Taucherflossen.

Als zweites beinhaltet unser Schiff noch etwas Stauraum, in dem wir tolle Gegenstände für die spätere Benutzung einlagern können.

Zu guter Letzt ist die Rettungskapsel der einzige Ort, an dem wir irgendwie sicher sind. Die Ruhe im Meer ist nämlich nur Heuchelei. Neben aggressiven Haien lauern nämlich noch blutsaugende Tintenfische und viele andere gemeine Wesen auf uns. Dabei ist die Nacht im Spiel gefährlicher, da viele Jäger hier nachtaktiv sind und wir im Dunkeln nicht gut sehen.

Also erforschen wir bei Tageslicht die Unterwasserwelt und kümmern uns in der Nacht um die Herstellung neuer Gegenstände und die Zubereitung von Nahrung.