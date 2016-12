Styx: Shards of Darkness – Neues Gameplay im Video

Ein kleiner Ork gegen große Mächte. Dieser Storyansatz kann durchaus sehr positiv ausgehen, wie uns Antiheld Styx schon in seinem ersten Spiel beweisen durfte. Der Nachfolger Styx: Shards of Darkness will natürlich auf den Qualitäten des Vorgängers aufbauen. Ob das den Cyanide Studios gelungen ist, wird sich im März 2017 sagen lassen, wenn das Spiel für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Bis dahin müssen wir uns mit den wenigen Informationen zufrieden geben, aber immerhin erhalten wir ein neues Gameplayvideo.

Hier können wir unseren Protagonisten Styx in Action erleben. Wie schon im Vorgänger auch, ist eine durchdachte Herangehensweise von Vorteil, um unentdeckt durch die verschiedenen Areale zu gelangen. Orks können eben nicht nur grunzen und böse gucken, dieser besondere Ork ist nämlich ein Meister des Versteckens.