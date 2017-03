Styx: Shards of Darkness – Launch-Trailer

Wer schon immer mal einen Goblin spielen wollte, der könnte seine Freude mit Styx: Shards of Darkness haben. In dem Stealth-Spiel lassen euch die Cyanide Studios in die Rolle des Antihelden Styx schlüpfen, welcher sich durch eine dunkle, orkverseuchte Fantasy-Welt schlagen darf. Dabei dürfen wir uns auf seine Akrobatik, seine Fähigkeit des Schleichens und des lautlosen Tötens verlassen. Wie das neue Abenteuer des grünen Mannes aussehen wird, zeigt euch der Launch-Trailer.

Wie zu sehen ist, werden wir in Styx: Shards of Darkness all unsere Fähigkeiten sowie die Bewegung in horizontaler und vertikaler Richtung ausnutzen, um unser Ziel zu erreichen. Dabei soll insbesondere unsere Kreativität in den offenen Arealen bestimmen, wie wir uns an Gefahren vorbei wagen. Styx: Shards of Darkness erscheint am 14.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One.