Styx: Shards of Darkness – Ein Patch mit unbekannten Bugfixes erschienen

Das Stealthgame von Cyanide Studios erhält einen Patch. 1,2GB neue Daten erwarten Styx: Shards of Darkness, enthalten soll Update 1.03 diverse Verbesserungen. Die Patchnotes sind da jedoch nicht besonders aussagekräftig:

Styx: Shards of Darkness Update Version 1.03 Patch Notes Various bug fixes and improvements

Ein neuer Trailer zeigt zumindest, was Spieler von dem Spiel erwarten können:

Styx: Shards of Darkness erschien am 14. März für PC, Playstation 4 und Xbox One.