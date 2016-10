Steep – Schneehaltige Open Beta im November

Das Ubisoft – one more thing der diesjährigen E3 war unerwartet, schließlich hatten die wenigsten mit einem Sportspiel gerechnet, noch dazu in bergigen Höhen. In Steep dürfen wir ebenjene Höhen gemeinsam mit Freunden erkunden und bespaßen, im November nun auch all diejenigen, die die Closed Beta verpasst haben.

Steep wird von Ubisoft Annecy* entwickelt und führt die Spieler auf die Berggipfel der Alpen, wo sie aufregende Aktivitäten wie Skifahren, Snowboarden, Wingsuit-Sprünge und Paragliding-Flüge ausüben. Diese Sportarten bieten eine nie zuvor gesehene Freiheit, die offene Spielwelt zu erkunden und die Spieler entscheiden dabei, wie sie sich fortbewegen möchten. Die Alpen können entweder alleine oder zusammen mit Freunden erkundet werden, um eine Vielzahl von Aktivitäten zu entdecken, bei denen die Spieler ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen, gegeneinander antreten sowie die waghalsigsten Stunts aufnehmen und teilen, die je auf einer Piste gemacht wurden. Steep greift den akt uellen Trend auf, seine Erlebnisse mit der ganzen Welt zu teilen. Das Spiel gibt den Spielern die Chance, ihre Freunde herauszufordern um herauszufinden, wer es letztendlich bis an die Weltspitze schafft.

Die Beta findet in zwei Etappen statt. Vom 10. bis 14. November findet die Early-Access-Beta statt – und zwar zufällig für all diejenigen, die sich bei steepgame.de dafür registrieren. Die zweite offene Betaphase findet vom 18. bis 21. November statt. Dies übrigens zeitgleich für alle Plattformen, also für PC, Xbox One und Playstation 4.

In der Beta enthalten sind drei der sieben Regionen des finalen Spiels. Ebenfalls enthalten sind neun so genannte Berggeschichten, die uns mit der Welt von Steep vertraut machen sollen. Nach Abschluss dieser erhalten die Spieler Ausrüstungsgegenstände, um ihren Charakter anzupassen.

Steep erscheint am 2. Dezember 2016 für PC, Xbox One und Playstation 4.