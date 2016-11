Steep – Keine Tests vor dem Launch

Winter is coming. In Form von Steep, dem neuen Spiel von Ubisoft.

Der französische Spielehersteller hat auf seinem offiziellen Blog bekannt gegeben, dass nicht mit Reviews vor dem Erscheinungsdatum des Spiels zu rechnen ist. Dieser ist am 2. Dezember 2016. Als Grund nennt man die sozialen Aspekte des Wintersport-Titels, denn die Tester sollen auf vollen Servern die gleichen Erfahrungen machen, wie auch die Spieler.

To ensure a complete experience, reviews will commence when servers are populated with actual players. With that in mind, reviewers will receive their copies of Steep on December 2 when it’s released, enabling them to experience Steep’s essential multiplayer functionality with a larger pool of online players.