Steep – Der Weg in die Alpen

Ubisoft wagt mit Steep dieses mal ein Spiel, dass sich etwas vom Mainstream abhebt. Das Extremsportspiel rund um den Wintersport erlaubt euch Skifahren, Snowboarden und Paragliding durch den tiefsten Schnee. Was braucht man aber neben Tiefschnee noch für das perfekte Winterabenteuer? Berge natürlch! Und für die Berglandschaft in Steep diente die reale Vorlage der Alpen.

Annecy, ein Sitz von Ubisoft und die Alpenstadt schlechthin, ist für viele Wintersportler das erste Reiseziel, sobald der Schnee fällt und die Temperaturen sinken. Passend also, dass sich Ubisoft für diese Ortschaft entschieden hat. In einem neuen Video zeigen euch die Entwickler, wie sie reale Landschaft der dortigen Berge in das Spiel übertragen wurden.

Steep wird am 02.12.2016 auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen und erlaubt euch zumindest die virtuelle Reise in eine Winterlandschaft.