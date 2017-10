Steam im Oktober – Diese Spiele müssen auf die Wunschliste

Die Spielebibliothek ist schon wieder voll und dennoch können wir nicht aufhören. Das eine Spiel passt sicher noch irgendwie ins Regal. Oder? Klar. Ist ja digital. Damit ihr die Übersicht über die kommenden Spiele behaltet, stelle ich euch jeden Monat die potenziellen Kandidaten vor, die vielleicht einen Platz in eurer Sammlung verdient haben, nur um dann doch nicht gespielt zu werden. Hauptsache haben.

Ich übernehme keine Garantie für Vollständigkeit. Sicherlich habe ich das ein oder andere Highlight übersehen. Ich freue mich über eure Anregungen, was ich vielleicht mal genauer unter die Lupe nehmen sollte. Hier im Fokus stehen vor allem Spiele, die exklusiv bei Steam erscheinen.

Der RocktobAAAr beginnt bei den Großen bereits am 10. Oktober, wenn Mittelerde: Schatten des Krieges erneut die Orks auf uns loslässt. An einem Freitag, den 13. folgt dann ein dazu passendes Horrorspiel, nämlich The Evil Within 2. Der 17. Oktober scheint ein besonders toller Tag zu werden, da hier gleich zwei Genregrößen um euer Geld bitten. Einerseits möchte Piranha Bytes Elex an den Mann oder die Frau bringen, andererseits auch Ubisoft ihr geschmackvolles Sequel South Park: The Fractured but Whole. Danach gönnen uns die AAA-Entwickler zumindest eine kurze Verschnaufpause und bitten erst wieder am 27. Oktober um unsere Aufmerksamkeit. Auch an diesem Tag müssen wir uns entscheiden. Sollen wir mit Assassin’s Creed Origins in das antike Ägypten reisen oder wagen wir vielleicht doch einen Besuch der Altnazis in Wolfenstein 2: The New Colossus?

Abseits des Mainstreams gibt es erneut einige Perlen, die man in der Masse der Neuerscheinungen vielleicht übersehen hätte. Mausfinger in Position. Wunschliste bereithalten.



HEADLINER

Wann? 3. Oktober 2017 Was? Fake-News-Simulator Für wen? Singleplayer Wo? Hier.

Was wäre, wenn wir kontrollieren könnten, welche Nachrichten veröffentlicht werden und welche nicht? In HEADLINER dürfen wir genau das. Inklusive entsprechender Folgen für unsere Karriere, die Gesellschaft oder gar unsere Familie.

Short media bias adventure game where YOU control the news and its impact on your career, society, and family. Share your story, and see what the Headliner before you did. Multiple permutations of unique endings you can share with the community

Average playthrough is around 45 mins with room for replay and experimentation

Curate articles and create your OWN unique bias!

Stroll down the streets and watch how society changes

Chat with your family about their struggles, love or hate

Colorblind-friendly design considerations (and if there’s more I can do, shoot me a PM)

Regions Of Ruin

Wann? 5. Oktober 2017 Was? Zwergenaufstand Für wen? Singleplayer Wo? Hier.

Regions of Ruin orientiert sich stark am großen Vorbild Kingdom: New Lands. Diesmal müsst ihr allerdings dafür sorgen, dass euer Zwergenreich wächst und gedeiht, während ihr zugleich via side-scrolling durch die Welt marschiert, Gegner bekämpft und lootet, was das Zeug hält.

Regions of Ruin is a 2D side-scrolling RPG with town-building where you are introduced to an open world that progressively challenges your hero and settlement the further you delve into the vast continent. You will discover a foreboding land ravaged by hundreds of years of hardship. Where, kingdoms have risen and fallen, settlements have been laid to waste and overrun by warring groups, and great mysteries lay hidden and waiting to be unearthed – assuming you can defeat their jealous guardians. Styled combat system with stats and levelling

Skill tree to focus your fighting style

Extensive loot and rare items to discover

Forge your own equipment or smelt it for resources

Open world exploration with a hand crafted environment, no randomized maps or levels, everything you see has been made with care

Customised town building and expansion

Rescue and recruit dwarves for your township (save them from extinction!)

Send workers to harvest resources from explored regions

Hire Mercenaries to help in battle

Multitude of Quests and a main storyline

Indygo

Wann? 10. Oktober 2017 Was? Adventure Für wen? Singleplayer Wo? Hier.

In Indygo erleben wir die Einsamkeit eines Malers, welcher an Depressionen erkrankt ist und seit Monaten den dargestellten Raum des Spiels nicht verlassen hat. Die Besonderheit ist dabei, dass sich dieser anhand getroffener Entscheidungen verändert und demzufolge auch unterschiedliche Enden auf die Spielenden warten.

The main topic of the game is depression and isolation. Indygo attempts to illustrate what people affected by mood disorders may experience. The game counteracts the stigmatization of those people. During the game, you will see the world through the eyes of the main character. Many puzzles await to be solved and many letters await to be read. The painter’s journal gives us detailed information about his mental state and thoughts. Inquisitives will be able to find additional hints binding the story together. Handmade graphic and music are important elements that add depth to story. The room changes accordingly to the mental state of a character. The game has multiple endings. How the story ends depends on the seemingly trivial decisions made by the player during the game.

In The Shadows

Wann? 10. Oktober 2017 Was? Adventure Für wen? Singleplayer Wo? Hier.

In In the Shadows ist das Licht unser bester Freund. Dank selbigem können wir gemeine Schattenwesen in Alltagsgegenstände verwandeln, welche wir wiederum auf unserer Reise verwenden können, um weiterzukommen.

In the game you use different sources of light to scare away monsters. Sometime light boxes, sometime lamp post, each light source will make the monsters transform into different objects. They can be a ladder, a trampoline, a door, a key… each monster helps you in your adventure with their unique mechanic. The puzzles are crafted to be challenging and have an added difficulty for player who want a bigger challenge by finding all the stars laying around in the game. Collecting all the stars will open hidden levels and secrets. Multiple fantastic worlds to explore.

Many monsters with each their own mechanics.

Many levels to explore with challenging puzzles to solve.

Hidden levels and secrets to uncover!

Colorful environments with real time lighting!

Beautiful music made exclusively for the game.

A deep emotional story about fears and comfort.

Xbox 360, Xbox One Controller support.

AER – Memories of Old

Wann? 25. Oktober 2017 Was? Vogel-Open-World Für wen? Singleplayer Wo? Hier.

In AER – Memories of Old dürfen wir schwebende Inseln, alte Ruinen und die große weite Welt entdecken, während wir uns gemütlich in einen Vogel verwandeln und unsere Träume fliegen lassen.