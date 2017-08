Steam im August – Diese Spiele müssen auf die Wunschliste

Die Spielebibliothek ist schon wieder voll und dennoch können wir nicht aufhören. Das eine Spiel passt sicher noch irgendwie ins Regal. Oder? Klar. Ist ja digital. Damit ihr die Übersicht über die kommenden Spiele behaltet, stelle ich euch jeden Monat die potenziellen Kandidaten vor, die vielleicht einen Platz in eurer Sammlung verdient haben, nur um dann doch nicht gespielt zu werden. Hauptsache haben.



Ich übernehme keine Garantie für Vollständigkeit. Sicherlich habe ich das ein oder andere Highlight übersehen. Ich freue mich über eure Anregungen, was ich vielleicht mal genauer unter die Lupe nehmen sollte. Hier im Fokus stehen vor allem Spiele, die exklusiv bei Steam erscheinen.

Nicht nur kleine, sondern natürlich auch bekanntere Titel erblicken in diesem Monat das Licht der Welt. Beispielsweise Tacoma, welches bereits am 2. August veröffentlicht wurde und uns in eine geheimnisvolle Raumstation entführt, in welcher wir das Laufen simulieren. Oder auch The Escapists 2, welches am 22. August erscheint und uns diesmal sogar gemeinsam mit Freunden das aus-dem-Gefängnis-ausbrechen perfektionieren lässt. Ab dem 8. August dürfen wir wiederum die Abgründe der menschlichen Psyche erkunden und Protagonistin Senua auf ihrer Reise durch die innere Dunkelheit begleiten, wenn Hellblade: Senua’s Sacrifice die digitalen Regale erobert. Ihr versteckt euch gerne vor euren gruseligen Nachbarn? Prima. Das könnt ihr im Stealth-Horror Hello Neighbor ebenfalls, wenn es dann endlich am 29. August erscheint. Und falls ihr es nach all dem Stress lieber etwas ruhiger angehen wollt, erwarten euch am 31. August erneut ein toller Soundtrack, eine vermutlich berührende Geschichte und allerlei wichtige Entscheidungen, wenn wir in Life is Strange: Before the Storm in die Rolle der Chloe schlüpfen.

Abseits des Mainstreams gibt es erneut einige Perlen, die man in der Masse der Neuerscheinungen vielleicht übersehen hätte. Mausfinger in Position. Wunschliste bereithalten.

Wann? 1. August 2017 Was? Horror-Adventure Für wen? Einzelspieler Wo? Hier.

In Firewood spielen wir einen alten Mann, der die schmerzhafte Vergangenheit und den Tod seiner Frau verarbeitet.

Firewood is a 2D adventure game with psychological horror elements. The game tells the story of an old man who has lost his wife years ago and is still having troubles with his past.

Wann? 4. August 2017 Was? Sekten-Management Für wen? Einzelspieler Wo? Hier.

The Shrouded Isle bietet nicht nur einen besonderen Grafikstil, sondern auch ein unverbrauchtes Setting und ein interessantes Konzept. Wer schon immer eine Sekte leiten wollte, hat nun endlich Gelegenheit dazu.

Wann? 11. August 2017 Was? Wirtschaftssimulation Für wen? Einzelspieler Wo? Hier.

Ja, Startup Company erinnert ein wenig an Software Inc., aber wie wir alle wissen, kann man niemals genug Wirtschaftssimulationen besitzen.

Wann? August 2017 Was? Hacking-Adventure Für wen? Einzelspieler Wo? Hier.

In Code 7 dürft ihr euch als Hacker versuchen, der episodenweise die dunklen Machenschaften einer Organisation aufdeckt, in deren Raumstation er gefangen ist.

Wann? 23. August 2017 Was? Kaltland-Strategie-Survival Für wen? Einzelspieler Wo? Hier.

Eine verlassene Station in der Antarktis, extreme Kälte und übernatürliche Ereignisse gibt es nicht nur in The Thing, sondern auch in Distrust.

A helicopter crash left a group of explorers stranded near an Arctic base. As they try to find a way back, all they are doing is sinking deeper into a nightmare scenario. When they sleep, they attract a terrifying force that sucks the life out of their bodies, but the longer they battle exhaustion and stay awake, the less likely they are to survive…

As the survivors try to sleep just enough to stave off fatigue without dying, they slowly go mad and eventually reach the point where they can no longer trust their senses. In time, they can’t even tell the difference between reality and a hallucination.