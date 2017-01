Steam – Diese Spiele gewinnen einen Award

Auch auf Steam wurden 2016 Awards verliehen, um besondere Spiele auszuzeichnen. Bei Valves ganz persönlicher Preisverleihung konnte die Community über etwas andere Kategorien abstimmen, was es so bisher auch noch nicht gegeben hatte. In der folgenden Liste seht ihr, was ich meine:

Schurke, der unbedingt eine Umarmung braucht: Portal 2

Portal 2 Ich fand das Spiel schon cool, bevor es eine Auszeichnung verdient hat: Euro Truck Simulator

Euro Truck Simulator Test der Zeit: The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim Nur noch 5 Minuten länger: Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive Boaaaahhhh Alter!: Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V Spiel-im-Spiel: Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V Ich weine nicht, ich hab‘ nur was im Auge: The Walking Dead

The Walking Dead Beste Verwendung eines Bauernhoftiers: Goat Simulator

Goat Simulator Bumm Bumm: DOOM

DOOM Hassliebe: Dark Souls 3

Dark Souls 3 Zurücklehnen und entspannen: Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2 Besser mit Freunden: Left 4 Dead 2

Was haltet ihr von diesen Kategorien und den Gewinnern? Lasst es uns wissen!