Steam – Datum für Herbst und Wintersale

Steam erfreut die User doch immer wieder, mit diversen großen Sales über das ganze Jahr hinweg. Nachdem der Halloween Sale nun beendet ist, stehen die nächsten Rabatt Aktionen schon in den Startlöchern. Ein Twitter User hat nun bereits den Herbst und Wintersale geleaked. So soll die Aktion im Herbst am 23. November beginnen und am 29. November enden. Im Winter dürfen wir uns ab dem 22. Dezember, bis zum 02. Januar über Schnäppchen freuen.

not that it’s unexpected or news really, but here are the dates for the next 2 steam sales :) you’re welcome pic.twitter.com/b8M3k2lwYw

— lashman (@RobotBrush) 4. November 2016