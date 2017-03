Stardew Valley – Multiplayer und Switch Version

Habt ihr vor knapp einem Jahr auch das fantastische Stardew Valley gespielt? Wenn nicht, solltet ihr das nachholen, denn für den kleinen Preis gab es so viel Spielspaß wie schon lange nicht mehr. Nun haben Nintendo angekündigt, das der Titel im Sommer auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Das Besondere an dem Ganzen ist allerdings, dass die Nintendo Konsole die erste Konsole sein wird, die den bereits heiß erwarteten Multiplayer Modus spendiert bekommt.

Für alle Interessenten, habe ich noch einmal das Video für euch herausgesucht in dem im Zuge des „Nindies Showcase“ die Ankündigung stattfindet.

PC-Spieler können allerdings aufatmen. Entwickler Concerned Ape bestätigte bei Twitter bereits, dass PC-Spieler noch vor der Switch in den Genuss des Multiplayer kommen werden.

Just to clarify: the Switch Stardew Valley multiplayer announcement DOES NOT mean that PC will get multiplayer later. PC will still be first

— ConcernedApe (@ConcernedApe) February 28, 2017