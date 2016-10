Star Wars: The Old Republic – Trailer zur neuen Erweiterung

Zum MMO Star Wars: The Old Republic gibt es schon einige fantastische Trailer. Man denke nur an den Ankündigungstrailer, als die Sith mit einem Raumschiff direkt in den Jedi-Tempel flogen und eine epische Schlacht entbrannte.

Auch für die Erweiterungen wurde der ein oder andere Hingucker geliefert, beispielsweise für Knights of the Fallen Empire. Die neueste Erweiterung nennt sich Knights of the Eternal Throne und der Trailer lässt erste Details der Geschichte durchblicken:

Typisch für ein The Old Republic könnt ihr euch als Charakter frei entscheiden, für welche Seite ihr um die Herrschaft in der Galaxis kämpft.

Knights of the Eternal Throne erscheint am 2. Dezember.