Star Wars – Kommen im April Infos zu neuen Spielen?

Es ist bereits bekannt, dass Star Wars Battlefront 2 bereits entwickelt wird. Die Entwickler haben hierzu sogar bereits erste Kommentare gegeben. Handfeste Informationen gibt es allerdings noch nicht. Auch über andere Projekte zu dem bekannten Franchise weiß bisher keiner so wirklich etwas.

Auf der Star Wars Celebration in Orlando könnte sich das vielleicht ändern. Wie von offizieller Seite mitgeteilt wird, wird auch Electronic Arts auf der Celebration sein. Der Publisher ist der aktuelle Inhaber der Star Wars – Lizenz im Bereich Videospiele. Auf der Website heißt es, dass EA das neueste seiner aktuellen Projekte zeigen wird.

Zugegeben, das kann viel bedeuten. Womöglich geht es lediglich über die neuesten Updates zu dem MMO The Old Republic oder um das Mobile Game Galaxy of Heroes. Vielleicht kommt aber auch die ganz große Enthüllung?

Die Star Wars Celebration findet vom 13. bis zum 16. April statt.