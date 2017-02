Star Wars Battlefront – Keine weiteren Inhalte mehr

Nachdem schon die meisten der großen Kampfschauplätze als DLC erschienen sind und man mit dem letzten DLC auch endlich im All mit den Raumschiffen herumdüsen kann, wird es nun keine weiteren Inhalte mehr für Star Wars Battlefront geben. Es ist auch schon länger kein Geheimnis mehr, dass sich der zweite Teil bereits in der Entwicklung befindet. Die Ankündigung zu dem Stop der Inhalte kam über einen offiziellen Twitter-Post.

@Gamemaster6481 There are currently no plans to add any new content updates to Star Wars Battlefront.

— EAStarWars (@EAStarWars) February 15, 2017