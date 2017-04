Star Wars Battlefront 2 – Trailer, Release und Editionen

In diesem Jahr feiert das Star Wars Franchise seinen 40. Geburtstag und Fans kommen besonders in diesem Jahr voll auf ihre Kosten. Nach dem gestrigen Trailer zu Star Wars Episode 8 – Die letzten Jedi, kommen nun EA und DICE um die Ecke und bringen uns den ersten Trailer zu Star Wars Battlefront 2.

Der heutige Trailer unterscheidet sich von jenem, der vor ein paar Tagen bereits ins Internet gelangte. Darin zu sehen ist die Protagonistin der Singleplayer-Kampagne, Iden Versio, Commander des Inferno-Squads des Galaktischen Imperiums. Die Geschichte des SP spannt sich über 30 Jahre, beginnend mit der Zerstörung des zweiten Todessterns und soll von Rache, Verrat und Erlösung handeln. Während der Kampagne wird man auch die Gelegenheit haben, als Luke Skywalker, Kylo Ren und weitere bekannte Charaktere zu spielen.

Freunde von Mehrspieler-Schlachten kommen im nächsten Teil der Battlefront-Reihe ebenfalls vollstens auf ihre Kosten. Bis zu 40 Spieler können sich auf Karten aus allen Ären der Star Wars Reihe bekriegen. Neue Helden aus allen Teilen erhalten Einzug in Star Wars Battlefront 2, darunter Darth Maul, Kylo Ren und Yoda. Außerdem kommen Spieler auch in den Genuss von Weltraumschlachten, die es ermöglichen, mit einem X-Wing oder dem Millenium Falken gegen Tie-Fighter im All zu kämpfen. In diesem Modus sind Schlachten mit bis zu 24 Spielern möglich.

Spieler der Version für Xbox One und PlayStation 4 erhalten zudem einen lokalen Split-Screen Ko-Op Modus, der allerdings nur offline funktioniert. Ein solcher Modus war auch bereits im Vorgänger enthalten.

Offizielles Veröffentlichungsdatum für Star Wars Battlefront 2 ist der 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wer sich die Digital Deluxe Edition vorbestellt, erhält bereits drei Tage vorher Zugriff auf das Spiel und zudem verbesserte Versionen aller vier Trooper Klassen, freigeschaltete Waffen, Modifizierungen für den Millenium Falken und exklusive Skins für Rey und Kylo Ren, die an Star Wars Episode 8 angelehnt sind. Alle Details und Informationen dazu erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite von Star Wars Battlefront 2.