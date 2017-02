Star Wars Battlefront 2 – Offiziell: Größer, besser, mit Singleplayer

Mit Star Wars Battlefront 2 hat EA großes vor. Im wahrsten Sinne des Wortes: Alles soll größer werden, es soll mehr Maps geben, mehr Helden und Charaktere, mehr Spielmodi, ein tiefgreifenderes Spielerlebnis und eine Singleplayer Kampagne. Zudem sollen verschiedene Eras spielbar sein. Das alles wurde bei einem Gespräch mit Investoren versprochen.

Auch über den Release haben die Zuständigen von EA geplaudert. Der Publisher peilt die diesjährige Holiday Season an. Entwickelt wird das Spiel übrigens nicht nur von DICE, sondern auch von Motive und Criterion. Letzteres war nicht nur am letzten Battlefront beteiligt, sondern auch an Battlefield Hardline und den Burnout-Spielen.