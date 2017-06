Star Wars Battlefront 2 – Kostenlose Inhalte und Gameplay-Trailer

Auf der EA Play in Los Angeles haben wir das erste Gameplay von Star Wars Battlefront 2 gesehen. In einem spektakulären Trailer sehen wir die ersten bewegten Bilder vom Multiplayer des Spiels. Außerdem wird angekündigt, dass alle zusätzlichen Inhalte für Star Wars Battlefront 2 kostenlos zur Verfügung stehen werden.

Diese kostenlosen Inhalte werden in Form thematischer Seasons erscheinen. Dabei soll den Spielern eine kontinuierlich wachsende Welt geboten werden. Diese kommen in Form einer Kombination aus neuen Schauplätzen, Charakteren, Fahrzeugen, Modi, Waffen und Sternkarten. Außerdem wird es zahlreiche Live-Events geben, welche die Spieler mit neuen Herausforderungen konfrontieren und spezielle Belohnungen hervorbringen. Die erste Season wird nach der Veröffentlichung des neuen Star Wars Films im Dezember starten. Diese Season wird neben Finn und Captain Phasma auch neue spielbare Helden, den neuen Planeten Crait und eine neue Raumkarte über D’Qar enthalten.

Bei Star Wars™ Battlefront™ II haben wir uns das Feedback der Spieler sehr zu Herzen genommen. Das Hauptspiel wird deutlich mehr Inhalte aufweisen als der erste Teil – eine mitreißende Einzelspieler-Kampagne, epische Mehrspieler-Erlebnisse, spektakuläre Raumschlachten sowie Solo- oder Koop-PvE auf Konsolen.

So steht es in der Pressemitteilung zu Star Wars Battlefront 2. Das ist doch schon mal vielversprechend. Die nächste Frage, die es zu beantworten gilt ist, welche Epochen das Spiel beinhalten wird? Die Antwort darauf ist: alle. Wir werden die Klonkrieger spielen können, die schon bekannten Sturmtruppen sowie die Truppen aus den neuen Star Wars Teilen. Auch die bekannten Orte wie zum Beispiel Naboo werden wir in Star Wars Battlefront 2 besuchen können. Dazu werden wir bekannte Helden wie Yoda oder Kylo Ren spielen können.

Die Spieler werden diesen Herbst die Möglichkeit haben, sich in der Mehrspieler-Beta von Star Wars Battlefront II auf PlayStation 4, Xbox One und Origin für PC anmelden zu können. Vorbesteller einer beliebigen Edition des Spiels werden einen vorzeitigen Zugang zur Beta erhalten. Star Wars Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und auf Origin für PC.

Hier seht ihr alle Inhalte der Deluxe Edition des Spiels: