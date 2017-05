Star Wars Battlefront 2 – Erste Details zum Umfang

Das Reboot der Battlefront-Reihe wurde mit dem ersten Ableger etwas gemischt aufgenommen. Während sich der Titel zwar ausgesprochen gut verkauft hat, zeigte sich die Community mehr als unzufrieden über die mangelnden Inhalte. Mit Star Wars Battlefront 2 will EA diesmal aber alles richtig machen. In einer Stellungnahme vom Chief Executive Officer von EA, Andrew Wilson, verrät dieser nun erste Details zum Umfang des Nachfolgers.

Die wohl beste inhaltliche Erweiterung ist natürlich die Einführung einer vollständigen Singleplayer-Erfahrung in Form einer Kampagne, dessen Fehlen im ersten Teil eines der größten Kritikpunkte war. Mehr Charaktere und Karten sollen sich zum Release so aufsummieren, dass der Umfang etwa dreimal so groß ist, wie in Star Wars Battlefront. Etwaige DLCs sind natürlich auch nicht ausgeschlossen, aber eine ordentliche Fülle zum Release dürfte viele Fans erstmal zufrieden stellen.

Offizielles Veröffentlichungsdatum für Star Wars Battlefront 2 ist der 17. November 2017 für PC, PS 4 und Xbox One.