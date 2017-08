Star Wars: Battlefront 2 – Einblicke in Raumschlachten während der gamescom

In Kürze findet erneut die gamescom in Köln statt. Wie immer dürfen wir uns auf zahlreiche Neuigkeiten freuen, die unsere liebsten Spiele betreffen. Auch EA wird selbstverständlich mit von der Partie sein und ihr Flaggschiff Star Wars: Battlefront 2 präsentieren.

Der Spielmodus Sternenjäger-Angriff wird kommenden Montag, den 21. August, mit Live-Gameplay vorgestellt. Per Stream wird es Interessenten von Zuhause ebenfalls möglich sein einen Einblick zu erhalten. Mehr Infos zu dem neuen Klassensystem sollen wir dabei ebenfalls erhalten. Die gezeigte Karte Fondor: Imperiale Werft versetzt uns dabei direkt in einen Kampf gegen einen imperialen Sternenzerstörer.

Vor dem finalen Release ist es zusätzlich möglich die Karte im Laufe einer Beta anzuspielen. Für Vorbesteller beginnt die Testphase am 04.10.2017, alle anderen dürfen drei Tage später ran. Star Wars: Battlefront 2 wird am 14.11.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.