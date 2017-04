Star Ocean: Till the End of Time – Launchtrailer

Wie schon länger verkündet wurde, bekommt der PS2-Klassiker Star Ocean: Till the End of Time ein PS4-HD-Remaster. Leider wird der Titel auch nur digital erhältlich sein und keine physische Version erhalten.

Square Enix veröffentlichte nun den Japanischen Launchtrailer des JRPGs, denn der Titel steht seit kurzem in Japan zum Download bereit. Wann auch wir die Ehre haben werden, ist leider noch unbekannt, aber man geht sehr stark davon aus, dass Star Ocean: Till the End of Time auch den Weg nach Europa finden wird.